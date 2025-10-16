Stipendi Resiste la disparità di genere

Aumenta la popolazione residente per effetto di una crescita del saldo migratorio, tutto sommato regge il mercato del lavoro ma persiste la disparità di genere per quanto attiene sia i livelli occupazionali che vedono per le donne un minor numero di assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato sia quelli retributivi. È uno degli scenari tracciato dal rendiconto sociale dell’ Inps per la provincia di Lodi. Nel 2024 il saldo assunzionicessazioni è positivo, con 20.107 nuove assunzioni e 18.732 cessazioni. Più nel dettaglio, rispetto al 2023 sono aumentate le assunzioni a tempo indeterminato, passando da 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

