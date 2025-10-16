Stipendi Resiste la disparità di genere
Aumenta la popolazione residente per effetto di una crescita del saldo migratorio, tutto sommato regge il mercato del lavoro ma persiste la disparità di genere per quanto attiene sia i livelli occupazionali che vedono per le donne un minor numero di assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato sia quelli retributivi. È uno degli scenari tracciato dal rendiconto sociale dell’ Inps per la provincia di Lodi. Nel 2024 il saldo assunzionicessazioni è positivo, con 20.107 nuove assunzioni e 18.732 cessazioni. Più nel dettaglio, rispetto al 2023 sono aumentate le assunzioni a tempo indeterminato, passando da 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il boicottaggio è una tipologia di azione di resistenza civile legale, accessibile, e mette pressione economica sia alle grandi catene che al governo Meloni. I nostri governanti dovrebbero occuparsi degli stipendi fermi da decenni invece di fare affari con criminal - X Vai su X
Di per sé i pagamenti degli stipendi ai giocatori non rappresentano certo una notizia per una società di calcio, bensì la semplice normalità. Ma in un ambito come quello della Triestina, dove negli ultimi mesi è successo di tutto e di più, il saldo degli emolumenti - facebook.com Vai su Facebook
Stipendi. Resiste la disparità di genere - Aumenta la popolazione residente per effetto di una crescita del saldo migratorio, tutto sommato regge il mercato del ... Come scrive ilgiorno.it