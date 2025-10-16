Aumenta la popolazione residente per effetto di una crescita del saldo migratorio, tutto sommato regge il mercato del lavoro ma persiste la disparità di genere per quanto attiene sia i livelli occupazionali che vedono per le donne un minor numero di assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato sia quelli retributivi. È uno degli scenari tracciato dal rendiconto sociale dell’ Inps per la provincia di Lodi. Nel 2024 il saldo assunzionicessazioni è positivo, con 20.107 nuove assunzioni e 18.732 cessazioni. Più nel dettaglio, rispetto al 2023 sono aumentate le assunzioni a tempo indeterminato, passando da 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stipendi. Resiste la disparità di genere