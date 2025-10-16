Stipendi docenti e ATA | Cedolino di ottobre in arrivo novità da NoiPA

È in arrivo il cedolino NoiPA di ottobre per docenti e personale ATA. La pubblicazione è attesa intorno al 18 del mese e comunque prima del 23 del mese. Questa scadenza rappresenta un momento chiave per la verifica della busta paga. Inoltre, una recente comunicazione di NoiPA introduce una nuova funzionalità sull'app per aggiornare in autonomia le modalità di riscossione dello stipendio.Dettagli sulla visibilità del Cedolino di ottobreL'attesa per il cedolino NoiPA di ottobre sta per terminare. Il personale docente e ATA potrà consultare i dettagli del proprio stipendio a partire dai prossimi giorni, con la data del 18 ottobre indicata come probabile inizio della visibilità. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Stipendi docenti e ATA: Cedolino di ottobre in arrivo, novità da NoiPA

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il cedolino NoiPA di ottobre per docenti e ATA sarà visibile a breve, con importanti novità sulla gestione delle modalità di pagamento. #Stipendi - facebook.com Vai su Facebook

Aumenti anche per i compensi accessori degli stipendi di docenti, ATA e DSGA: dalla CIA all’indennità di direzione. Tutte le cifre sul tavolo delle trattative - X Vai su X

Online su NoiPA i cedolini degli stipendi, verifica importi e conguagli - Scopri gli importi e conguagli del cedolino NoiPA di ottobre 2025 per docenti e personale ATA. Scrive informazionescuola.it

Stipendi ottobre Docenti e ATA: la data del Cedolino, novità su riscossione stipendi e risvolti su soluzioni di credito agevolato. Verifica le opportunità. - A partire dai prossimi giorni, probabilmente a ridosso del 23 ottobre, sarà visibile il Cedolino NoiPA del mese di ottobre. Segnala orizzontescuola.it

Stipendi docenti e ATA: indennità vacanza contrattuale, fondo Espero, TFR, conguagli. Leggiamo insieme il cedolino. VIDEO - Nel question time dell'8 settembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), sono ... Segnala orizzontescuola.it