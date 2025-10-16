Stellantis punta sugli Stati Uniti Investirà 13 miliardi di dollari

Un secolo fa, sulle linee di Detroit, le prime Jeep venivano assemblate a mano. Oggi Stellantis torna a scommettere con forza sull’America, nel segno della sua storia ma guardando al futuro elettrico e digitale. Il gruppo guidato da Antonio Filosa investirà infatti 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni negli Stati Uniti. Il piano prevede un incremento del 50% della capacità produttiva, con cinque nuovi modelli nei segmenti principali e 19 iniziative di prodotto distribuite tra il 2025 e il 2029. Una mossa che porterà alla creazione di oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti di Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

