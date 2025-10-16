Stellantis la lezione del Canada al governo Meloni | minaccia azioni legali per il trasloco di produzione negli Usa

Pronti a tutto pur di difendere gli accordi già presi in passato. Il Canada mostra i muscoli di fronte alla decisione di Stellantis di spostare la produzione di auto già assegnate alle fabbriche del Paese degli aceri. Il governo di Ottawa non è intenzionato a restare in silenzio mentre il gruppo franco-italiano segue i diktat di Donald Trump e investe 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti per evitare il rischio dei dazi che affosserebbero i conti nel mercato più redditizio. L’esecutivo guidato da Mark Carney ha agito immediatamente minacciando azioni legali in virtù del sostegno finanziario fornito al gruppo in anni passati: nel giro di poche ore ha recapitato una lettera di fuoco all’amministratore delegato Antonio Filosa dopo aver scoperto che nel maxi-piano, annunciato martedì sera, è previsto il trasferimento della produzione della Jeep Compass da Brampton, in Ontario, alla fabbrica di Belvidere, in Illinois. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

