Stellantis d’America investirà 13 miliardi

Stellantis riparte ufficialmente dagli Stati Uniti. Il mercato più importante per il gruppo non può aspettare fino al 2026, addirittura il prossimo giugno se sarà confermato il rinvio del nuovo piano globale. L'investimento quadriennale è infatti salito da 10 a 13 miliardi di dollari. Inoltre, saranno creati oltre 5mila posti di lavoro. Apprezza il sindacato americano Uaw, ma non fa altrettanto l'organismo canadese dei lavoratori Unifor. Lo Stato confinante, infatti, è stato escluso dall'operazione e lo stabilimento di Brampton, nella regione di Toronto, non produrrà più la Jeep Compass, dirottata invece a Belvidere, nell'Illinois. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis d’America investirà 13 miliardi

