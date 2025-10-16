Stella di David e svastica sul muro in Brianza | scatta la denuncia

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scritta sarebbe apparsa alcune settimane fa, ma la denuncia è arrivata solo oggi. Una denuncia che passa dai social, sollevando l'indignazione di molti follower. A Ceriano Laghetto, in via Milano (al Villaggio Brollo), su un muro è stata disegnata con la vernice rossa la Stella di David. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Svastica e stella di David sui muri della sede di Rifondazione comunista - È quanto apparso nella mattinata di oggi – lunedì 6 ottobre – sui muri esterni del circolo "Che Guevara" di Rifondazione comunista, nel ... Lo riporta corrieredimaremma.it

stella david svastica muroSvastica e stella di David: i vandali imbrattano di nuovo la sede di Rifondazione - FOLLONICA – I vandali tornano a colpire la sede del circolo di Rifondazione Comunista “Che Guevara” alla zona 167 Ovest di Follonica. Riporta msn.com

Svastica e stella di David insieme, nuove scritte a Milano - La stella di David da un lato e la svastica dall'altro, in mezzo la scritta 'Vittime ieri carnefici oggi': è la scritta fatta con lo stencil apparsa su diversi cestini della spazzatura di Milano, ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stella David Svastica Muro