Stefano ' Luigi' Cena il giostraio ucciso dopo un pestaggio | tre ragazzi indagati per omicidio
C'è una prima svolta nelle indagini sulla morte di Stefano Cena, detto ‘Luigi’, il giostraio di 65 anni vittima di un brutale pestaggio da parte di un branco. In queste ore, infatti, tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Il pm. 🔗 Leggi su Romatoday.it
"Dovete prendere il gettone per usare la giostra, altrimenti dovete scendere", deve aver detto qualcosa del genere Stefano ‘Luigi' Cena, il giostraio massacrato di botte da un gruppo di ragazzi a Capena Il racconto dei testimoni: "Lo hanno colpito alle spalle pr - facebook.com Vai su Facebook
Morto Stefano “Luigi” Cena, il giostraio picchiato da otto ragazzi alla festa del vino https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/morto_stefano_cena_giostraio_festa_del_vino_capena-424912595/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
A Capena proclamato lutto cittadino per la morte del giostraio massacrato alla sagra: l’addio a Stefano Luigi Cena - Proclamato lutto cittadino e un minuto di silenzio per la morte del giostraio Stefano Luigi Cena. Secondo fanpage.it
Capena piange Luigi Cena, il giostraio ucciso dal branco:”Devastati da un gesto così crudele” - Oggi a Capena è stato proclamato il lutto cittadino per la morte di Stefano Luigi Cena, il giostraio del paese morto dopo un violento pestaggio durante ... Si legge su msn.com
Morto Stefano Luigi Cena: il giostraio picchiato a sangue da 9 giovani alla sagra di Capena - Il 64enne è deceduto dopo giorni di coma in ospedale ... Si legge su ilfattoquotidiano.it