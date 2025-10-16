Stefano ' Luigi' Cena il giostraio ucciso dopo un pestaggio | tre ragazzi indagati per omicidio

C'è una prima svolta nelle indagini sulla morte di Stefano Cena, detto ‘Luigi’, il giostraio di 65 anni vittima di un brutale pestaggio da parte di un branco. In queste ore, infatti, tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Il pm. 🔗 Leggi su Romatoday.it

