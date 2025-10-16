Stefano Filippo e Mattia | tre ragazzi di cuore e una vita salvata

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giocano a basket nel Calendasco, paese alle porte di Piacenza: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

stefano filippo e mattia tre ragazzi di cuore e una vita salvata

© Gazzetta.it - Stefano, Filippo e Mattia: tre ragazzi di cuore e una vita salvata

Approfondisci con queste news

stefano filippo mattia treStefano, Filippo e Mattia: tre ragazzi di cuore e una vita salvata - Giocano a basket nel Calendasco, paese alle porte di Piacenza: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo ... Scrive gazzetta.it

Il canestro più importante di Stefano, Filippo e Mattia: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo - I tre giocatori del Calendasco mentre andavano all'allenamento sono intervenuti per aiutare una persona colta da malore al volante ... Secondo sportpiacenza.it

Italia pigliatutto agli Europei cross con tre medaglie: oro Mattia Agostinacchio negli juniores - A febbraio, nel Mondiale ciclocross di Tabor (Repubblica Ceca), l'Italia aveva conquistato il titolo iridato juniores con Stefano Viezzi, il gigante friulano che adesso è passato nella formazione ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Filippo Mattia Tre