Stefano Filippo e Mattia | tre ragazzi di cuore e una vita salvata

Giocano a basket nel Calendasco, paese alle porte di Piacenza: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stefano, Filippo e Mattia: tre ragazzi di cuore e una vita salvata

In questa foto ci sono Stefano Carone, Filippo Alessandrini e Mattia Alessandrini. Sono tre giocatori di DR2 (la vecchia "Promozione") della squadra di basket di Calendasco, in provincia di Piacenza, e lunedì sera hanno fatto l'assist più bello del 2025. Stavan - facebook.com Vai su Facebook

Stefano, Filippo e Mattia: tre ragazzi di cuore e una vita salvata - Giocano a basket nel Calendasco, paese alle porte di Piacenza: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo ... Scrive gazzetta.it

Il canestro più importante di Stefano, Filippo e Mattia: con massaggio cardiaco e defibrillatore salvano la vita a un uomo - I tre giocatori del Calendasco mentre andavano all'allenamento sono intervenuti per aiutare una persona colta da malore al volante ... Secondo sportpiacenza.it

