Stefano De Martino non vuole Belen come collega?

Secondo quanto rivelato da Dagospia, pare che Stefano De Martino stia mostrando sofferenza per l’ascesa improvvisa di Belen alla Rai. I due sono stati insieme, tra alti e bassi e crisi superate, dal 2011 al 2023, ed hanno avuto una lunga storia d’amore. Nonostante i precedenti tradimenti entrambi sostengono di avere un ottimo rapporto oggi, importante anche per la crescita del figlio Santiago che ha 12 anni. Adesso Belen, dopo qualche anno di stop, sta pian piano tornando in tv. Il suo grande ritorno televisivo c’è stato il 4 ottobre con l’ospitata a Ballando con le stelle, come ballerina per una notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stefano De Martino non vuole Belen come collega?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La puntata di Affari tuoi è stata decisamente turbolenta per Herbert Ballerina. Il comico prima ha pronunciato una battuta che ha fatto cadere le braccia a Stefano De Martino, poi ha rotto la scaletta di Gennarino ed è caduto. - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino non vuole Belen come collega? - Pare che la scalata in Rai che sta facendo Belen non sia vista bene dal suo ex marito, Stefano De Martino ... Lo riporta ilgiornale.it

Stefano De Martino dice definitivamente addio a “Stasera tutto è possibile”: ecco perché non lo vuole più condurre - Stefano De Martino lascia “Stasera tutto è possibile”: ecco perché ha deciso di dire addio al programma di successo e cosa farà dopo. rds.it scrive

Affari Tuoi, De Martino in difficoltà. Colpa di Herbert Ballerina: “Ti avevo detto di cambiare battuta” - Nuovo appuntamento con Affari Tuoi per la puntata di mercoledì 15 ottobre 2025. Riporta dilei.it