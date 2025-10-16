Stati Generali delle Proteine Alternative | Milano verso il futuro del cibo

Mondouomo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 21 ottobre presso la Fondazione Feltrinelli di Milano si terrà la prima edizione degli Stati Generali delle Proteine Alternative (SGPA), un evento destinato a tracciare le linee guida strategiche del settore alimentare più innovativo del momento. L’iniziativa “Futuro Proteico: Innovazione e Gusto a Tavola” riunirà ricercatori, imprenditori, associazioni e istituzioni per analizzare il potenziale delle proteine alternative nel costruire un sistema alimentare più sostenibile e resiliente. L’Italia gioca un ruolo privilegiato in questo scenario. Con il primato europeo di ricercatori specializzati nel settore, il nostro Paese possiede un patrimonio unico di ricerca scientifica, capacità industriale e tradizione gastronomica. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

