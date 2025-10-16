Statale chiusa Schianto devastante tra più mezzi vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere

Un boato improvviso, poi il silenzio interrotto dalle sirene. È quanto accaduto questa mattina attorno alle 11.30 lungo la SS 12 dell’Abetone, quando un violentissimo tamponamento ha coinvolto due camion e un’automobile con targa tedesca. I tre mezzi stavano viaggiando in direzione sud quando, al chilometro 400, si è verificato lo scontro che ha trasformato quel tratto di strada in un incubo di lamiere e detriti. >> “Mi ha dato della prostituta e io.”. Choc nella politica, scoppia forte il caso: Giorgia Meloni denuncia tutto, è lui Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto proprio in prossimità dello stabilimento della RotalNord. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it