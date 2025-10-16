Statale chiusa dopo un terribile schianto | coinvolti due camion e un’auto vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere
Un boato improvviso, poi il silenzio rotto solo dal suono delle sirene. È quanto accaduto questa mattina attorno alle 11.30 lungo la SS 12 dell'Abetone, dove un violento tamponamento ha coinvolto due camion e un'auto con targa tedesca. I mezzi viaggiavano in direzione sud quando, all'altezza del chilometro 400, la strada si è trasformata in un ammasso di lamiere e detriti. La dinamica dell'incidente. Le prime ricostruzioni indicano che lo scontro sia avvenuto nei pressi dello stabilimento della RotalNord.
