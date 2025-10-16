Start l’app per vivere la scuola Il progetto che nasce a Firenze e si diffonde da Montevarchi
di Marco Corsi MONTEVARCHI Un’idea nata tra i banchi di scuola sta cambiando il modo in cui gli studenti si relazionano tra loro e con la vita sociale dei propri istituti. Si chiama Connected ed è un’applicazione ideata per agevolare la vita quotidiana dei ragazzi, semplificando la comunicazione e creando una rete coesa e attiva tra studenti e rappresentanti d’istituto. Al Liceo Scientifico "Benedetto Varchi" di Montevarchi, a farsi promotore del progetto è Giulio Piccioni, rappresentante d’istituto, che lo scorso anno ha iniziato a lavorare per portare questa innovazione anche nella scuola valdarnese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
