Stankovic avverte | Aleksandar? Lui è un giocatore migliore di me Esonero? Può succedere anche a…

Inter News 24 Stankovic avverte. Il tecnico dello Spartak Subotica ed ex leggenda dell’Inter, ha parlato del figlio Aleksandar e delle sue qualità. Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’ Inter e attuale allenatore dello Spartak Subotica, ha rilasciato un’intervista al portale serbo Kurir in cui ha parlato del debutto in nazionale del figlio Aleksandar Stankovic, classe 2005, e della sua attuale situazione sulla panchina del club serbo. SUL DEBUTTO DI ALEKSANDAR IN NAZIONALE – «Mi ha detto di comportarmi bene, e che prima di indossare la maglia, di guardare lo stemma della Serbia e di metterlo sempre davanti al cognome». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic avverte: «Aleksandar? Lui è un giocatore migliore di me. Esonero? Può succedere anche a…»

