Standard Liegi-Anversa venerdì 17 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Riparte la Jupiler League belga con l’anticipo che vede la sfida tra lo Standard Liegi e l’Anversa. I Rouches sono uno dei club più vincenti del panorama belga, ma da anni faticano a lottare per qualcosa di importante. Sotto la guida del tecnico Euvrard le cose non sembrano andare meglio, con la squadra attualmente dodicesima e con ben 5 KO nelle ultime 7 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Incredibile in Jupiler Pro League, il campionato belga. Standard Liegi-Anversa è stata infatti sospesa e rinviata perché il direttore di gara Lotahr D'hondt è stato colpito da un bicchiere a pochi minuti dalla fine, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa Gli ulti - facebook.com Vai su Facebook
Celtic v Standard Liegi 4-0 (andata 1-3) 1971-72 European Cup Semifinals #subbuteo - X Vai su X
Belgio, i tifosi dello Standard Liegi lanciano un bicchiere contro l'arbitro che sospende la partita con l'Anversa - Anversa a due minuti dal novantesimo perché un tifoso di casa gli ha lanciato contro dagli spalti ... Segnala calciomercato.com
Arbitro colpito da un bicchiere in Standard-Anversa, calciatori di casa disperati: cosa succede ora - Anversa: l’arbitro colpito da un bicchiere lancia i giocatori negli spogliatoi, identificato il tifoso ... Scrive fanpage.it