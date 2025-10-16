Standard Liegi-Anversa venerdì 17 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Riparte la Jupiler League belga con l’anticipo che vede la sfida tra lo Standard Liegi e l’Anversa. I Rouches sono uno dei club più vincenti del panorama belga, ma da anni faticano a lottare per qualcosa di importante. Sotto la guida del tecnico Euvrard le cose non sembrano andare meglio, con la squadra attualmente dodicesima e con ben 5 KO nelle ultime 7 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Celtic v Standard Liegi 4-0 (andata 1-3) 1971-72 European Cup Semifinals #subbuteo - X Vai su X
Il racconto di Walfoot. Anderlecht-Standard Liegi è sempre derby. Ha seguito il figlio in disparte, con il berretto ma è stato riconosciuto e provocato - facebook.com Vai su Facebook
Belgio, i tifosi dello Standard Liegi lanciano un bicchiere contro l'arbitro che sospende la partita con l'Anversa - Anversa a due minuti dal novantesimo perché un tifoso di casa gli ha lanciato contro dagli spalti ... Lo riporta calciomercato.com
Arbitro colpito da un bicchiere in Standard-Anversa, calciatori di casa disperati: cosa succede ora - Anversa: l’arbitro colpito da un bicchiere lancia i giocatori negli spogliatoi, identificato il tifoso ... Come scrive fanpage.it