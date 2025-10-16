Standard Liegi-Anversa venerdì 17 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Riparte la Jupiler League belga con l’anticipo che vede la sfida tra lo Standard Liegi e l’Anversa. I Rouches sono uno dei club più vincenti del panorama belga, ma da anni faticano a lottare per qualcosa di importante. Sotto la guida del tecnico Euvrard le cose non sembrano andare meglio, con la squadra attualmente dodicesima e con ben 5 KO nelle ultime 7 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

