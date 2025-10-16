Stand e corsi nelle scuole | le attività della Croce Rossa per la giornata della rianimazione cardiopolmonare

Pordenonetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Un'occasione unica per aumentare la consapevolezza sull'importanza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP). Il comitato della Croce Rossa di Pordenone ha scelto di aderire a “Viva!”, una campagna di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

