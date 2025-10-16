Stanchezza che non passa | scoperto come il cervello amplifica gli sforzi

C i si sveglia con la sensazione di non aver chiuso occhio, anche se si ha dormito otto ore. Ci si muove piano, come se il corpo fosse più pesante del solito. Quella stanchezza che non passa, che accompagna ovunque e resiste al riposo, riguarda un italiano su dieci. Ora la scienza ha trovato una possibile spiegazione. Secondo una ricerca dell’Università di Verona, condotta nell’ambito del progetto europeo MNESYS, il più grande mai realizzato sulle neuroscienze, il cervello amplifica gli sforzi, come se sovrastimasse l’energia necessaria a ogni movimento. Risultato: ci sentiamo spossati ancora prima di agire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

