Stampa modenese in lutto Totaro rigore e sensibilità

Mondo del giornalismo modenese in lutto per la prematura scomparsa del collega Stefano Totaro; professionista dal 1991, avrebbe compiuto 64 anni tra un mese, il 16 novembre. Cronista instancabile e appassionato, per trent’anni è stato una firma della Gazzetta di Modena, valido e leale ’avversario’ con cui confrontarsi quotidianamente sulle notizie della città. Acuto e ironico, veniva soprannominato simpaticamente ’Tost’, mancherà a tutti quel suo saluto ’Ciao vecio’ che metteva subito di buonumore o la sua tipica espressione: ’Freghtèn!’ "Io e Totaro siamo cresciuti insieme, compagni di scrivania in redazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

