Stalking alla ex moglie per lo stipendio pignorato condannato un poliziotto

ANCONA – Messaggi vocali lunghi anche un'ora, per insultare, minacciare e screditare la ex moglie. Un giorno avrebbe fatto irruzione a casa di lei attaccandosi al campanello della porta e impaurendo la loro figlia, minorenne, al punto che si era chiusa in bagno. E poi appostamenti e pedinamenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

