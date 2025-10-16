Stai bevendo il gin tonic nel modo sbagliato | qual è il metodo corretto per preparare il drink

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapete che probabilmente avete sempre bevuto il gin tonic nel modo sbagliato? Ecco qual è la ricetta corretta e per quale motivo non va servito con il limone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

stai bevendo gin tonicStai bevendo il gin tonic nel modo sbagliato: qual è il metodo corretto per preparare il drink - Ecco qual è la ricetta corretta e per quale motivo non va servito con il ... fanpage.it scrive

Beve gin tonic alla guida e rifiuta alcol test: «Me la gioco al processo». Multa record da 6mila euro - Sorseggiava un gin tonic mentre era alla guida nelle vie di La Spezia con il proprio autocarro, ma il cocktail gli è costato caro: fermato dalla polizia locale, l'uomo è stato multato per 6mila euro e ... Scrive ilmessaggero.it

Chi beve il gin tonic è uno psicopatico? Lo dice uno studio - Capita spesso di usare le preferenze di gusto, come quella per un drink, per tracciare un profilo di una persona. 105.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Stai Bevendo Gin Tonic