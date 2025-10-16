Stadio San Siro niente Europei 2032? Gravina | Esiste una valutazione in atto al momento …

A margine del consiglio federale odierno, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dello stadio San Siro in vista degli Europei 2032 in Italia. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio San Siro, niente Europei 2032? Gravina: “Esiste una valutazione in atto, al momento …”

Approfondisci con queste news

La vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan è diventata un caso politico. Dalle tensioni in consiglio comunale alle accuse incrociate tra alleati, la vicenda ha diviso la politica milanese, e non solo. - facebook.com Vai su Facebook

Milano, il nuovo stadio San Siro e la demolizione del Meazza: come verrà gestita la convivenza dei due impianti - X Vai su X

"San Siro non è in regola". Euro 2032 e stadi: a che punto è l'Italia - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è tornato così sulla. Da tuttomercatoweb.com

Gravina su EURO 2032: «San Siro? Non è a norma per gli Europei. Ecco le motivazioni» - Gravina su EURO 2032: «San Siro non è a norma, il nuovo stadio della Roma è una possibilità concreta» In vista di EURO 2032, l’Italia è al lavoro per presentare un progetto infrastrutturale all’altezz ... Lo riporta calcionews24.com

Gravina: "Fantasioso spostare una partita per favorire la Nazionale. Euro 2032? San Siro non rispetta gli standard, la Roma è a buon punto sul nuovo stadio" - Le dichiarazioni del presidente della FIGC dopo il Consiglio Federale. Lo riporta msn.com