Stadio Napoli l’allarme di Manfredi e Abodi spaventa i tifosi | Ora il rischio è reale

Le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi hanno acceso l’allarme in città. Durante il convegno “ Lo sport per tutti, dalla Costituzione al territorio ” tenutosi al circolo ILVA di Bagnoli, il ministro ha parlato con chiarezza della candidatura di Napoli per Euro 2032. La situazione di stallo fra ristrutturazione del Maradona e la costruzione di un nuovo stadio mettono quest’ultima in serio pericolo. Abodi lancia l’allarme: “Napoli rischia davvero l’esclusione”. Abodi si è espresso in modo netto: “Euro 2032? Il tempo corre e le possibilità che Napoli venga esclusa dalle sedi, seppur inimmaginabili, diventano ora concrete. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stadio Napoli, l’allarme di Manfredi e Abodi spaventa i tifosi: “Ora il rischio è reale”

