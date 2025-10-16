Stadio Maradona Abodi | Euro 2032 senza Napoli inimmaginabile ma possibile
Il ministro Abodi: "Il tempo corre, e per quanto inimmaginabile, un Europeo senza Napoli è possibile". Per la città sarebbe la prima volta nella storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stadio Maradona, Abodi: “Euro 2032 senza Napoli inimmaginabile, ma possibile” - Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani, intervenuto oggi al circolo Ilva di Bagnoli nell'incon ... Secondo fanpage.it
Abodi: "Europei 2032, possibile che Napoli resti fuori" - Il sindaco Manfredi: a breve cominceremo la progettazione degli interventi sul Maradona, poi ci confronteremo con Governo e Uefa ... Lo riporta msn.com
Euro 2032, Manfredi: «A breve progettazione lavori al Maradona» - A brevissimo cominceremo la progettazione degli interventi possibili sul Maradona e poi alla fine ci confronteremo con ... Scrive msn.com