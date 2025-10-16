Stadio e regate a Napoli Abodi | Adesso bisogna correre E attacca ancora De Luca

Ilmattino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Correre, «perché mancano otto mesi alla consegna delle basi per l?America?s Cup». Correre, «perché un Europeo senza Napoli non è pensabile, ma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

stadio e regate a napoli abodi adesso bisogna correre e attacca ancora de luca

© Ilmattino.it - Stadio e regate a Napoli, Abodi: «Adesso bisogna correre». E attacca ancora De Luca

Scopri altri approfondimenti

stadio regate napoli abodiStadio e regate a Napoli, Abodi: «Adesso bisogna correre». E attacca ancora De Luca - Correre, «perché mancano otto mesi alla consegna delle basi per l’America’s Cup». Secondo ilmattino.it

stadio regate napoli abodiStadio Maradona, Abodi: “Euro 2032 senza Napoli inimmaginabile, ma possibile” - Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani, intervenuto oggi al circolo Ilva di Bagnoli nell'incon ... Lo riporta fanpage.it

stadio regate napoli abodiAbodi: «L’Europeo di calcio senza Napoli è inimmaginabile ma possibile. Il tempo corre» - Napoli rischia di perdere gli Europei, lo ha ribadito oggi a Napoli il ministro dello Sport Abodi. Scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Regate Napoli Abodi