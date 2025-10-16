Stadio della Roma consegnata la relazione agronomica | nessuna nuova problematica

Passi avanti importanti per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, è stata consegnata in Comune la relazione completa redatta dall’agronomo Uniformi, incaricato di valutare il valore delle aree verdi della zona. Dal documento non emergono nuove problematiche, eliminando così uno dei due nodi principali da risolvere prima del completamento degli scavi e della stesura del progetto definitivo. Riunione in Campidoglio e ottimismo crescente. Nella giornata di ieri si è tenuta in Campidoglio una riunione con la partecipazione degli assessori e dei tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale, insieme ai rappresentanti della società giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

