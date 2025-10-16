Stadio del Nuoto chiuso a Caserta petizione per riaprirlo

Tempo di lettura: 2 minuti Più di 3.000 cittadini di Caserta hanno già firmato la petizione per chiedere la riapertura immediata dello Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia di Caserta chiuso da aprile scorso per mancanza del certificato antincendio; una situazione che sta avendo gravi ripercussioni sulle associazioni sportive e sulle migliaia di persone, tra cui molti affetti di disabilità, impossibilitate a fare i corsi, ma anche sulle attività economiche presenti nella zona di via Laviano – dove ha sede lo Stadio del Nuoto – con numerosi commercianti che perdite cospicue, fino al 30%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

