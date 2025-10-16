Stabili i carabinieri ricoverati dopo l' esplosione di Castel d' Azzano Ancora intubata Maria Luisa

Veronasera.it | 16 ott 2025

Sono stabili le condizioni dei tre feriti condotti nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in seguito allo scoppio del casolare di via San Martino, a Castel d'Azzano, avvenuto nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre. La più grave rimane Maria Luisa Ramponi, la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

