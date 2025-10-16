Stabili i carabinieri ricoverati dopo l' esplosione di Castel d' Azzano Ancora intubata Maria Luisa
Sono stabili le condizioni dei tre feriti condotti nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in seguito allo scoppio del casolare di via San Martino, a Castel d'Azzano, avvenuto nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre. La più grave rimane Maria Luisa Ramponi, la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
Il Consiglio dei ministri stabilisce il lutto nazionale per i tre carabinieri morti e le esequie di Stato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha chiesto al Consiglio dei ministri di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in on - facebook.com Vai su Facebook
Stabili le condizioni dei due carabinieri ricoverati. Ancora intubata la Ramponi - Il bollettino medico sui feriti dell'Aoui: stabili le condizioni dei due carabinieri ricoverati, ancora intubata Maria Luisa Ramponi. Come scrive veronaoggi.it
Esplosione nel Veronese, stabili le condizioni dei feriti - Sono stabili le condizioni cliniche dei tre pazienti ricoverati dopo lo scoppio della casolare a Castel d'Azzano (Verona), avvenuto la notte di martedì 14 ottobre. Da msn.com
Stabili le condizioni dei ricoverati dell’esplosione di Castel D’Azzano - Stabili le condizioni dei ricoverati dell'esplosione di Castel D'Azzano. Secondo giornaleadige.it