Squid Game | La Sfida | La seconda stagione è in arrivo ecco il trailer

Netflix ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Squid Game: La Sfida, il reality show ispirato alla famosa serie coreana. Dopo il successo della prima stagione, 456 nuovi concorrenti sono pronti a contendersi un nuovo premio da 4.56 milioni di dollari a partire dal 4 novembre su Netflix. Tanti giochi nuovi, le solite alleanze messe alla prova, ed un solo obiettivo: vincere ad ogni costo. La nuova stagione di Squid Game: La Sfida sarà composta da nove episodi. I produttori esecutivi sono Nicola Brown (The Garden), Tim Harcourt (Studio Lambert), John Hay (The Garden), Anna Kidd, Stephen Lambert (Studio Lambert), Nick Walker, Nia Yemoh (Studio Lambert) e Stephen Yemoh (Studio Lambert). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Squid Game: La Sfida | La seconda stagione è in arrivo, ecco il trailer

