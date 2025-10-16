Squali recensione del film con James Franco e Lorenzo Zurzolo – Alice nella Città

Squali, diretto da Daniele Barbiero e tratto dal romanzo Gli squali di Giacomo Mazzariol, racconta le difficoltà dei giovani nel trovare la propria strada dopo la scuola dell’obbligo. Max ( Lorenzo Zurzolo ), 19 anni, si trova di fronte alla scelta più difficile della sua vita: inseguire il successo professionale a Roma oppure rimanere fedele agli amici che lo hanno accompagnato fino a quel momento. Il film esplora temi complessi come la pressione sociale, le scelte obbligate, l’amicizia e il conflitto tra ambizione e affetti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

