Squali l' estate che cambia tutto | video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo alle prese con l'estate della maturità, insieme ai suoi amici. Il momento delle scelte e un'opportunità che può cambiare il futuro. Squali è un'opera prima in sala in contemporanea con la presentazione ad Alice nella città. Abbiamo intervistato i protagonisti Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

