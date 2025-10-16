Squali e una società schiacciata dalla pressione Intervista a Lorenzo Zurzolo e James Franco

I due attori raccontano il film d'esordio di Daniele Barbiero, tratto dall'omonimo libro di Giacomo Mazzariol. E dicono: "La storia rispecchia il mondo in cui viviamo" Il problema dell'ansia sociale, e poi la pressione che affligge tutti, nessuno escluso. Come dire, decidi in fretta, decidi subito. Dietro questo assunto ecco Squali, l'esordio alla regia di Daniele Barbiero che adatta l'omonimo libro firmato Giacomo Mazzariol. Al centro della pellicola c'è di Max (Lorenzo Zurzolo), 19enne che si ritrova a vivere l'estate che segue la maturità: quel periodo di libertà tanto atteso ma anche segnato dalla necessità di prendere decisioni importanti: il futuro incombe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Squali e "una società schiacciata dalla pressione". Intervista a Lorenzo Zurzolo e James Franco

