Squadre di attacco e liste dei ministri | l' ombra di un' azione pianificata dietro le rivolte che hanno incendiato il Nepal
In Nepal, molte delle insegne del potere sono andate in fumo in un solo pomeriggio. Il 9 settembre scorso, una serie di incendi coordinati ha devastato il cuore dello Stato: il Parlamento, la Corte Suprema, i ministeri di Singha Durbar e decine di uffici locali sono stati divorati dalle fiamme. Quella che in apparenza sembrava un’ondata di rabbia popolare, nata dopo l’uccisione di 19 manifestanti a Kathmandu il giorno precedente, si è presto rivelata un’operazione ben più complessa. Gli scontri erano iniziati l’8 settembre, quando migliaia di giovani — perlopiù studenti e attivisti della cosiddetta “ generazione Z ” — erano scesi in piazza per protestare contro la corruzione e contro la nuova legge che imponeva controlli governativi sulle piattaforme social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
