Spunta l’autovelox a Carmignanello Farà rispettare i 50 km h sulla 325

Cantagallo (Prato), 16 ottobre 2025 – In tanti si sono accorti nei giorni scorsi di un nuovo autovelox sulla Sr 325 a Carmignanello (sul territorio del comune di Cantagallo) posto nella corsia in direzione nord-sud in prossimità dell’ex ristorante Pappagallo, in un punto ad alto scorrimento dell’arteria della Valbisenzio. Una sorpresa per molti, che si spiega nella necessità di spostare il dissuasore che si trovava alla curva di Usella dov’è in corso il cantiere della Provincia. “Non si tratta di un apparecchio nuovo, è il dissuasore che era posizionato ad Usella, sempre nel comune di Cantagallo – spiega il comandante della polizia municipale, Rodolfo Ricò –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

