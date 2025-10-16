Spunta la gang 41121 pugni e calci tra giovani e video su Tik Tok | Novi Sad come un ring

Modena, 16 ottobre 2025 –  Decine di ragazzi che, al richiamo della violenza, corrono nei parcheggi del Novi Sad. Arrivano divisi in gruppi e si dispongono in cerchio. In mezzo a loro, infatti, va in scena la solita rissa: botte improvvise, brutali contro studenti da parte di altri studenti. Dopo lo ’show’, ripreso da un numero imprecisato di telefonini, all’arrivo delle pattuglie della Polizia locale scatta la grande fuga. E’ spuntato un nuovo gruppo su Tik Tok: si fa chiamare La Zone 41121, cap del centro e ‘documenta’ con tanto di musica le ‘gesta’ di numerosi studenti impegnati, appunto, a darsele di santa ragione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

