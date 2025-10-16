Spruzza lo spray al peperoncino in un locale | denunciato 57enne
Civitanova, 16 ottobre 2025 – Infastidisce gli avventori di un locale e quando viene cacciato dagli addetti alla sicurezza spruzza spray al peperoncino, provocando il panico e costringendo alcune persone ad uscire dal locale. Denuncia e Daspo urbano per un 57enne cubano. È quanto accaduto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre scorso, quando una volante del commissariato di polizia è intervenuta in un locale sul lungomare. In strada c’erano parecchie persone. Una volta intervenuti sul posto, gli agenti hanno accertato che un uomo aveva utilizzato una bomboletta spray al peperoncino provocando spavento tra gli avventori del locale e costringendo alcuni di questi a uscire a causa delle irritazioni provocate dalla sostanza urticante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
