SPRINT ZONE – Antonio La Torre | L’Italia dell’atletica sta crescendo ecco come

Sprint Zone – Puntata del giovedì con Antonio La Torre Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il talk dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti del movimento azzurro. Ospite di oggi Antonio La Torre, Direttore Tecnico e Scientifico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, per un’analisi approfondita dei Campionati del Mondo di Tokyo: successi, spunti tecnici e prospettive in vista delle prossime sfide internazionali. Con Ferdinando Savarese alla conduzione, l’episodio tocca anche temi cruciali come la crescita dei giovani talenti italiani, l’evoluzione del metodo di lavoro del settore tecnico federale e le strategie per mantenere l’Italia ai vertici dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SPRINT ZONE – Antonio La Torre: “L’Italia dell’atletica sta crescendo, ecco come”

