spotify partnership con sony universal e warner per prodotti ia

Spotify compie un passo significativo verso un’implementazione sempre maggiore dell’intelligenza artificiale nella musica. La piattaforma streaming ha annunciato una partnership con tre importanti etichette discografiche e altre due società del settore per sviluppare prodotti IA pensati per gli artisti e i cantautori al fine di migliorare la loro esperienza e aiutarne la carriera. L’accordo coinvolge Sony Music Group, Universal Music Group e Warner Music Group, oltre al gigante delle licenze Merlin e alla società globale di musica digitale Believe. «È fondamentale che l’industria unisca le forze e agisca congiuntamente per proteggere la creatività e al contempo favorire l’innovazione», ha spiegato la società in un comunicato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

