Spotify insieme a Sony Universal e Warner per l’IA nella musica | Se non ci muoviamo ora non ci saranno consenso e compenso
Un accordo che si può definire storico per gli attori in gioco e perché è il modo con il quale Spotify intende prendere le redini della “creazione IA” prima che venga meno ogni forma di diritto d’autore nella musica. 🔗 Leggi su Dday.it
