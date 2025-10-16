Un accordo che si può definire storico per gli attori in gioco e perché è il modo con il quale Spotify intende prendere le redini della “creazione IA” prima che venga meno ogni forma di diritto d’autore nella musica. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Spotify insieme a Sony, Universal e Warner per l’IA nella musica: “Se non ci muoviamo ora non ci saranno consenso e compenso”