Sposata con due mariti uno a Milano e l’altro a Montecatini | albanese denunciata per bigamia

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di investigazione sarebbero state avviate dopo che la donna aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sposata con due mariti uno a milano e l8217altro a montecatini albanese denunciata per bigamia

© Imolaoggi.it - Sposata con due mariti, uno a Milano e l’altro a Montecatini: albanese denunciata per bigamia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sposata due mariti milanoSposata con due mariti, uno a Milano e l’altro a Montecatini. Denunciata una donna - L'indagine è nata durante la valutazione di una pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla donna ... Scrive msn.com

sposata due mariti milanoSposata con due mariti, uno a Milano e l’altro a Montecatini. Denunciata una donna per bigamia - Una donna di origine albanese è stata denunciata per bigamia dopo aver sposato due uomini, il primo nel 2004 e l'altro poco tempo fa. corriereadriatico.it scrive

sposata due mariti milanoSposata con due uomini contemporaneamente: donna denunciata per bigamia - C'è chi combatte per mantenere in piedi il proprio matrimonio, e chi addirittura ne deve gestire due. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sposata Due Mariti Milano