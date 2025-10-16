Sport italiano in lutto messaggio struggente di Paolo Maldini
Anche Paolo Maldini ha voluto ricordare con un bellissimo messaggio un personaggio che ci ha lasciato troppo presto. Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia ed è una cosa che mai nessuno vorrebbe apprendere. Purtroppo però talvolta bisogna fare i conti con la realtà e capita ogni giorno di dover dire. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altre letture consigliate
Da Osaka a Milano: le torce tornano a casa. Cerimonia di chiusura del Padiglione Italia a Expo Osaka, in concomitanza con la Giornata dello Sport in Giappone e la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo — un momento di grande emozione. Grazie al Cons - facebook.com Vai su Facebook
Lo sport è motore di crescita, identità, diplomazia e… pace! Anche nel 2025 lo #SportItaliano si conferma protagonista della scena internazionale: tante vittorie, #export e industria in aumento e una #diplomaziasportiva che tiene alta la nostra bandiera nel - X Vai su X
Sport italiano in lutto, messaggio struggente di Paolo Maldini - Anche Paolo Maldini ha voluto ricordare con un bellissimo messaggio un personaggio che ci ha lasciato troppo presto. Riporta temporeale.info
“Purtroppo non c’è più”. Lutto nello sport italiano, il triste annuncio è appena arrivato - Il mondo del ciclismo italiano è in lutto per la scomparsa di Stefano Casagranda, ex ciclista professionista, morto a 52 anni dopo una lunga battaglia ... Come scrive thesocialpost.it
Lutto in Italia, addio a uno degli sportivi più amati in assoluto - Un lutto struggente al culmine di una battaglia con una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Segnala diregiovani.it