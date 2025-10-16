Sport in tv oggi | il programma con orari e info Sinner affronta Djokovic

Programma intenso per lo sport in questo giovedì 16 ottobre: di seguito tutte le info sui canali tv e lo streaming per non perdere neppure un evento. Dopo un periodo di pausa, Jannik Sinner è finalmente tornato e quest’oggi – al Six Kings Slam – affronterà Novak Djokovic. Ma non sarà l’unico italiano a scendere in campo: anzi c’è attesa anche per Musetti, Berrettini, Sonego, Paolini e BolelliVavassori nei rispettivi tornei. Di seguito le info utili. Sport in tv orari e info di tutti gli eventi: occhi puntati soprattutto sul tennis. 7.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 7. 🔗 Leggi su Sportface.it