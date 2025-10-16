Sport in tv oggi giovedì 16 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 16 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Six Kings Slam ed i tornei ATP di Shanghai e WTA di Wuhan, il ciclismo con il Tour of Guangxi, il basket con l’Eurolega, il calcio femminile con la Champions League, e tanto altro ancora. Nella seconda semifinale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas, affronterà il serbo Novak Djokovic, che invece farà quest’oggi il proprio esordio nella manifestazione. Il match tra l’azzurro ed il serbo sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 16 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi a "Spazio Sport" Gli occhi del mondo sulla città di Udine per la partita di calcio fra Italia e Israele che vede l'intrecciarsi tra sport e politica... Nell'attesa del match di domani sera abbiamo analizzato la situazione sotto diversi punti di vista, assie - facebook.com Vai su Facebook

Oggi celebriamo la Giornata Internazionale dello Sport Universitario. Lo #sport è crescita, inclusione e spirito di squadra. Con LUMSA Sport United portiamo avanti questi valori ogni giorno, dentro e fuori dal campo. - X Vai su X

Sport in tv oggi (giovedì 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 16 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Six Kings Slam ed i tornei ATP di Shanghai e ... Si legge su oasport.it

Sport in tv oggi (mercoledì 15 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai ... Riporta oasport.it

Lo sport in TV oggi, lunedì 13 ottobre 2025: Islanda-Francia e tanta Serie C, senza scordare il tennis - Gli eventi sportivi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025: la Qualificazioni Mondiali 2026, due match di Serie C e gli incroci delle racchette internazionali di Atp e Wta. libero.it scrive