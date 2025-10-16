Sport in lutto ci lascia una vera e propria leggenda! È la fine di un’era

Il silenzio è calato sulle vette, denso e opprimente come la neve fresca. Oggi, il vento gelido che accarezza i fianchi dell'Everest sembra portare con sé non solo la polvere del ghiaccio, ma anche un profondo, straziante lamento. Una leggenda si è spenta. Non si tratta semplicemente della perdita di un uomo anziano; è la scomparsa di un testimone, di un custode di storie che risuonavano delle prime, faticose conquiste umane sulla montagna più alta. Un intero capitolo della storia dell'alpinismo si chiude, lasciando un vuoto incolmabile che solo la memoria collettiva potrà tentare di riempire. Il mondo piange l' ultima eco vivente di un'impresa epocale.

