Sport e solidarietà per ricordare un amico | il ' Baba Day' dona 1800 euro alla ricerca dell' Irst di Meldola

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, la comunità di Santa Maria Nuova si è riunita per ricordare nel modo più bello, con il sorriso e la solidarietà, Baba. Si è svolto, infatti, lo scorso 1 giugno, al bar Retro di Santa Maria Nuova Spallicci di Bertinoro, l’ormai tradizionale “Baba Day”, evento di beneficenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

