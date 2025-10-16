Sport e solidarietà per ricordare un amico | il ' Baba Day' dona 1800 euro alla ricerca dell' Irst di Meldola
Anche quest’anno, la comunità di Santa Maria Nuova si è riunita per ricordare nel modo più bello, con il sorriso e la solidarietà, Baba. Si è svolto, infatti, lo scorso 1 giugno, al bar Retro di Santa Maria Nuova Spallicci di Bertinoro, l’ormai tradizionale “Baba Day”, evento di beneficenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
