Splinter Cell confermata la seconda stagione dell' anime scritto dal creatore di John Wick
Dopo il successo della prima stagione, Netflix conferma il ritorno di Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch. L'anime, scritto da Derek Kolstad, creatore di John Wick, entra ufficialmente in pre-produzione per una seconda stagione, promettendo nuove missioni e tensioni da brivido. Il mondo dello spionaggio digitale si riaccende su Netflix: dopo appena un giorno dal debutto, Splinter Cell: Deathwatch ottiene il via libera per una seconda stagione. Un segnale forte per un progetto che intreccia azione, introspezione e un'estetica noir firmata da un team creativo di altissimo profilo. Netflix rinnova "Splinter Cell: Deathwatch" Negli ultimi anni Netflix ha messo in campo una vera offensiva nel campo degli adattamenti videoludici in chiave anime, trasformando franchise storici in opere d'animazione di successo globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
