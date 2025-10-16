Geppi Cucciari, con il suo stile inimitabile, torna ad essere protagonista del palinsesto di Rai3 con la nuova stagione di “Splendida Cornice”, in onda da giovedì 16 ottobre in prima serata. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira, unendo cultura e intrattenimento per sorprendere il pubblico. Nella prima puntata, Woody Allen racconterà il suo nuovo romanzo “Che succede a Baum? “. Carla Signoris, Brenda Lodigiani e Gianna Serra omaggeranno il talento comico e creativo di Stefano Benni. Previsto anche un omaggio alla Scala del Calcio, San Siro, prima del suo abbattimento e un focus sull’attualità, a cominciare dalla situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SPLENDIDA CORNICE: TANTI VIP PER IL RITORNO DELL’OASI FELICE DI RAI3 TRA SATIRA E CULTURA