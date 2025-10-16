Splendida Cornice stasera torna il programma di Geppi Cucciari | gli ospiti

Geppi Cucciari stasera torna con Splendida Cornice e farà un collegamento con Woody Allen, ma ci sarà anche un omaggio a Stefano Benni e poi spazio alle riflessioni su temi di attualità, come la l'accordo di pace Israele e Hamas e lo stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Splendida Cornice, stasera torna il programma di Geppi Cucciari: gli ospiti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si è tenuta ieri, nella splendida cornice di Treviso, la presentazione delle nuove maglie delle Red Panthers per la stagione 25/26. In Sinergo continuiamo a sostenere la prima squadra femminile della @benettonrugby perché crediamo nello sport come valore - facebook.com Vai su Facebook

Questa non è un'esercitazione. Ripeto: questa non è un'esercitazione. Apri tutte le porte! Giovedì 16 ottobre alle 21.20 su #Rai3 torna #SplendidaCornice. E sì, ci sarà anche lui. @GeppiC @morandi_g #GeppiCucciari #GianniMorandi - X Vai su X

"Splendida cornice" con Geppi Cucciari, da stasera in tv la nuova edizione: Woody Allen e gli altri ospiti - Torna Geppi Cucciari, e con lei uno dei programmi più originali del piccolo schermo, capace di mettere in campo risate, pensiero e leggerezza come pochi fanno attualmente in tv. Segnala today.it

“Splendida Cornice”, la sigla della nuova stagione - Torna da stasera 16 ottobre in prima serata su Rai 3 Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari che unisce con ironia, intelligenza e leggerezza ... Da iodonna.it

Carla Signoris, Brenda Lodigiani e Gianna Serra saranno invece protagoniste di un omaggio a Stefano Benni - Torna Splendida Cornice su Rai 3 con Geppi Cucciari, da oggi giovedì 16 ottobre 2025 la nuova stagione. Come scrive msn.com