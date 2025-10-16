Splendida Cornice stasera 16 ottobre su Rai 3 | Geppi Cucciari riparte con Woody Allen e Gianni Morandi
Geppi Cucciari accende il giovedì di Rai 3 con la nuova stagione di Splendida Cornice, in onda alle 21.20. Un ritorno all’insegna di intrattenimento culturale, divulgazione e satira, con un parterre ricchissimo e il pubblico in studio chiamato, come sempre, a intervenire e a porre domande sui temi del momento. Indice. Splendida Cornice, anticipazioni 16 ottobre 2025 – Ospiti della prima puntata: da Woody Allen a Gianni Morandi. I “competenti”: la squadra che spiega (e smentisce i luoghi comuni). La macchina dello show: rubriche, musica live, arte e parola. Quando e dove vederlo. FAQ Splendida Cornice, anticipazioni 16 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
